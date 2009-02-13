К закрытию межбанка доллар перевалил за 8 гривен

Сегодня на украинском межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками - 7,8300/7,9500 грн., к 11:00 цены выросли до 7,9000/8,0000 грн. К закрытию ценовые уровни достигли следующих значений - 8,0800/8,1500 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», в 14:30 Нацбанк вышел на рынок с продажей долларов на аукционе с ценой отсечения - 7,7900.

Рублевый рынок открылся на уровнях 0,2265/0,2305 грн., а к 11:00 цены поднялись до 0,2280/0,2320 грн. К закрытию торгов цены установились на уровне 0,2340/0,2370 грн. В России курс доллар-рубль упал, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 34,4560 (-0,2242).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с уровня 1,2912/13, а к 15:30 упали до 1,2867/68. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками - 10,1070/10,2680, к 11:00 цены ушли вверх - 10,2095/10,3445. К закрытию торговой сессии ценовые показатели по EUR/UAH достигли уровня 10,3945/10,4905.