В Украине объявили штормовое предупреждение

В Украине объявлено штормовое предупреждение, сообщает сегодня пресс-служба гидрометцентра Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций Украины.

Согласно сообщению, ночью 14 февраля местами в западных областях сильный снег, в восточной части - сильный дождь с мокрым снегом; днем 14 февраля на юге, на протяжении 15 февраля в северных, центральных и южных областях местами сильные осадки преимущественно в виде мокрого снега и снега, в отдельных районах налипание мокрого снега; на дорогах, кроме юга, местами гололедица; в южных, восточных областях и в Крыму порывы ветра 15-20 м/с.