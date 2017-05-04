На Крещатике сегодня откроется городок Евровидения

Сегодня вечером в Киеве на Крещатике откроется одна из официальных локаций международного песенного конкурса "Евровидение" - фан-зоны Eurovision Village.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщила директор Департамента культуры КГГА Диана Попова.

"Киев уже начал принимать "Евровидение"... И я надеюсь, что все почувствовали, как изменился наш город, как мы все готовы, у всех есть праздничное настроение", - сказала она.

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Попова отметила, что пять развлекательных локаций в столице начали работать 30 апреля.

"Все официальные локации "Евровидение" так же начали работать. Сегодня начнет работать предпоследняя - это EuroVillage на Крещатике, городок "Евровидение", которое будет абсолютно для всех открыто уже сегодня с 19.00", - заявила представительница КГГА.

Попова напомнила, что 7 мая состоится церемония открытия "Евровидения-2017" - красная дорожка на площади Конституции перед зданием Верховной Рады и Мариинским дворцом.

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На вопрос относительно обеспечения общественного порядка во время проведения мероприятий конкурса Попова ответила: "Безопасность вопрос стоит очень остро не только в Киеве, оно возникает отовсюду, особенно во время проведения таких ответственных мероприятий, к которым, безусловно, относится и "Евровидение".

"То есть, вопросом безопасности уделено особое внимание. Все силы Национальной полиции, Службы безопасности Украины и так же все подразделения КГГА работают над тем, чтобы полностью весь порядок был обеспечен в городе", - сказала Попова.

Как известно, 62-й конкурс "Евровидение" пройдет в Киеве с 9 по 13 мая. В нем примут участие исполнители из более чем 40 стран. Полуфиналы состоятся 9 и 11 мая, финал - 13 мая.