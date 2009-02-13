Родственники моряков «Фаины» прибывают в «Борисполь»

Родственники моряков с украинского сухогруза "Фаина", освобожденного из пиратского плена, с утра начали прибывать для встречи своих близких в киевский аэропорт "Борисполь".

Как передает РИА Новости, они заходят в зал, где должна состояться встреча с моряками, ожидается приезд президента Виктора Ющенко и других официальных лиц.

Родственники моряков пока не хотят общаться с прессой.

Прибытие спецрейса с экипажем "Фаины" ожидается в 11.00.

На площади перед аэропортом стоит машина "скорой помощи".

Сухогруз был захвачен пиратами 25 сентября 2008 года у берегов Сомали. На момент захвата на "Фаине" находились 17 граждан Украины, трое россиян из Петербурга и один гражданин Латвии. Капитан судна - гражданин России Владимир Колобков - скончался от сердечного приступа.

Пятого февраля пираты получили выкуп и покинули судно. По официальной версии, морским разбойникам заплатили 3,2 миллиона долларов.