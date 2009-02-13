Ющенко встретит моряков «Фаины»

Сегодня в аэропорту "Борисполь" состоится церемония встречи освобожденных из пиратского плена моряков суда «Фаина», которые вернутся на президентском спецсамолете из Кении ориентировочно в 10.00.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Президента Украины.

Планируется, что в церемонии встречи примет участие глава государства Виктор ЮЩЕНКО.

Как сообщалось, сухогрузное судно "Фаина" было захвачено пиратами 25 сентября 2008 года у берегов Сомали. На момент захвата на "Фаине" находились 17 граждан Украины, трое россиян из Петербурга и один гражданин Латвии. Капитан судна - гражданин России Владимир Колобков - умер от сердечного приступа.

Сомалийские пираты 5 февраля получили 3,2 млн. дол. выкупа за судно и оставили его.