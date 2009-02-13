Налоговая выполнит план 2009 г.

Цена нефти при расчете рентных платежей, заложенных в бюджете-2009, почти в два раза завышена от ожидаемой - на уровне 80 долл. за баррель. Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил первый заместитель председателя Государственной налоговой администрации Украины Вадим КАЙЗЕРМАН сегодня во время заседания общественной коллегии.

Вместе с тем, по его словам, налоговики намерены выполнить план Министерства финансов на 2009 г. по поступлениям, которые превышают прошлогодний план на более 5 млрд. грн. «У нас есть достаточно резервов для того, чтобы справиться с планом Министерства финансов по Госбюджету», - отметил он. В частности, это борьба с минимизаторами налогов, «спрос» на услуги которых в условиях кризиса значительно увеличился. Например, по некоторым крупным предприятиям-минимизаторам, таким как «Весна» или «Демол-сервис», в 2008 г. было дополнительно начислено около 550-600 млн. грн. НДС «И это, не учитывая налога на прибыль», - подчеркнул В.КАЙЗЕРМАН.