Тимошенко: на стипендии денег хватит

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что Министерство финансов обеспечило перечисление средств для выплат стипендий в полном объеме.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила на пресс-конференции в Кабинете министров.

«Срок выплаты стипендий, например, за февраль, приходится на последнюю декаду месяца, но уже 2 февраля этого года в полном объеме перечислены все деньги из государственного бюджета на уровень вузов для того, чтобы они имели возможность выплатить стипендии своевременно. Я подчеркиваю, практически деньги перечислены на 20 дней раньше», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

В то же время, по ее словам, некоторые вузы в нарушение постановления правительства изменили порядок выплаты стипендий.

«Специальным постановлением правительства предусмотрено, что стипендия выплачивается, если средняя оценка во время сдачи экзаменов составляет 4 бала, причем может быть, что по отдельным предметам студенты получили «5» и «3». Но некоторые вузы, как например Тернопольский педагогический университет, Волынский национальный университет, Харьковский национальный педагогический университет приняли в абсолютно самостоятельном порядке такое правило, что стипендия выплачивается при условии средней оценки «4», но без «троек». Это нарушение постановления правительства», - подчеркнула она.

Премьер добавила, что всем вузам, изменившим порядок выплаты стипендий, направлены специальные уведомления правительства о недопустимости таких действий.

Кроме того, по словам Ю.ТИМОШЕНКО, установлен ряд фактов, когда несвоевременная выплата стипендий была вызвана переводом корреспондентских счетов вузов из одного банка в другой.

Премьер-министр подчеркнула, что правительство проводит мониторинг своевременной выплаты стипендий студентам, а в Министерстве финансов открыта специальная телефонная линия, на которую могут обращаться студенты в случае невыплаты стипендий.