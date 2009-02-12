Попытка вооруженного ограбления банка в Черновцах

Сегодня в Черновцах предпринята неудачная попытка вооруженного ограбления коммерческого банка.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в секторе связей с общественностью УМВД Украины в Черновицкой области, в 14.28 на пульт Отдела госохраны поступил сигнал «Тревога» из отделения банка «Фортуна», расположенного на Театральной площади, в исторической части города.

В помещение филиала банка зашел неизвестный и, подойдя к кассе, начал требовать деньги, угрожая пистолетом. Кассир смогла вырваться и выбежать из помещения банка, после чего 25-летний банковский работник, который находился рядом, попытался позвонить правоохранителям.

Грабитель приставил к его голове пистолет с требованием этого не делать. «После того, как я положил трубку, нападавший выстрелил в окошко кассы, потом начал стрелять в меня. Три пули попали мне в грудь, еще одна - в ногу. Через несколько секунд я заломал его возле кассы, выбил из руки пистолет, положил на пол, дальше начал звать на помощь. Когда грабитель лежал на полу, он просил меня, чтобы я его отпустил», - рассказал работник банка.

Буквально через две минуты к месту вызова прибыл наряд Отдела госохраны, который задержал злоумышленника.

Правоохранители установили, что задержанный – 30-летний житель Черновцов, уроженец Ровенской области, в 1994 году привлекался к уголовной ответственности за кражи.

Четыре выстрела в банке он произвел из пневматического револьвера системы «Флобер» калибра 4 мм.

Задержанный передан в Шевченковский райотдел милиции Черновцов.

Пострадавший работник банка в результате инцидента получил легкие телесные повреждения.