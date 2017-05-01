В Херсоне на митинге произошли столкновения (фото, видео)
Произошло несколько столкновений.
Сегодня, 1 мая, в День труда, в Херсоне произошли столкновения, в регионе пытались дестабилизировать ситуацию, передает Мост.
Традиционно, 1 мая прокоммунистические движения и их немногочисленные сторонники собирались в парке Славы города.
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Произошло несколько столкновений, но полиция совместно с активистами остановила агрессивные действия. Последние пришли с украинской национальной символикой и требовали от коммунистов покинуть территорию парка.
Состоялся ряд словесных перепалок и стычек, в ходе которых особо активные участники коммунистического митинга получили незначительные травмы.
Видео столкновений сторонников КПУ и активистов в Facebook опубликовал журналист Евгений Волков:
Как сообщал УНИАН, 1 мая в Виннице во время проведения первомайского митинга между представителями отдельных политических сил возникла конфликтная ситуация.