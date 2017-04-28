Гройсман заявил о полной готовности Украины к Евровидению-2017

Украина полностью готова к проведению в мае международного песенного конкурса «Евровидение-2017» на территории Международного выставочного центра в Киеве.

Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман после ознакомления с состоянием подготовки к проведению конкурса в Киеве.

«Украина полностью готова к «Евровидению». Я пообещал, что мы подготовимся, и сегодня вы видите, что все сделано», - сказал премьер.

«Возможно, кто-то говорил о том, что Украина не успеет подготовиться. Я пообещал, что мы подготовимся, и сегодня вы видите собственными глазами, что все, что было необходимо для подготовки «Евровидения» в Украине, сделано. У нас есть прекрасный зал, сцена, прекрасная команда, которая работала все время над подготовкой. Сразу могу сказать, что было очень нелегко, но мы работали ежедневно, чтобы этот день настал и произошло это огромное событие для нашей страны», - сказал премьер.

Гройсман подчеркнул, что средства, выделенные на проведение конкурса, использовались экономно и эффективно.

«Для нас важно, чтобы это событие прошло на высоком уровне. При том, что мы достаточно рационально использовали ресурсы, мы видим сегодня очень качественно подготовленную инфраструктуру для проведения конкурса. Это событие для всей Украины, продвижение нашей прекрасной страны, и мы в это вложили ресурсы», - отметил глава правительства.

Как сообщал УНИАН, Украина получила право принимать международный песенный конкурс "Евровидение-2017" после того, как украинская певица Джамала победила на этом конкурсе в 2016 году в Стокгольме, выступив с песней «1944» о трагедии крымскотатарского народа.

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9 сентября победителем отбора города-хозяина песенного конкурса стал Киев. Главная сцена Евровидения-2017 обустроена в Международном выставочном центре (МВЦ).

По информации Национальной телекомпании Украины, полуфиналы конкурса состоятся в Киеве 9 и 11 мая, финал – 13 мая. Руководители НТКУ Александр Харебин и Виктория Романова официально назначены исполнительными продюсерами «Евровидения-2017». Также частью основной команды стал Стюарт Барлоу, который уже 5 лет занимается песенным конкурсом и будет шоу-продюсером «Евровидения» в 2017 году.

По словам министра финансов Александра Данилюка, правительство сделало все необходимое для обеспечения полного финансирования мероприятия, выделив 430 млн грн гарантий, а также предусмотрев в бюджете на 2017 год 455,7 млн грн.