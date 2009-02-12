Под окна Черновецкого пришли 2 тысячи человек
11:51, 12 февраля 2009Общество
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Участники акции перекрыли движение
В акции протеста возле столичной мэрии на Крещатике принимают участие около 2 тысяч человек.
Как сообщили УНИАН в киевском главке милиции, охрану общественного порядка в центре Киева обеспечивают 300 сотрудников милиции, в том числе военнослужащие Внутренних войск МВД Украины.
Никаких эксцессов не зафиксировано.
Как сообщал УНИАН, возле мэрии Киева утром проходит акция протеста против повышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги, внедрение платных медицинских услуг и т. п. Участники акции перекрыли движение автомобилей по Крещатике от улицы Богдана Хмельницкого до Майдана Незалежности.
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