Под окна Черновецкого пришли 2 тысячи человек

В акции протеста возле столичной мэрии на Крещатике принимают участие около 2 тысяч человек.

Как сообщили УНИАН в киевском главке милиции, охрану общественного порядка в центре Киева обеспечивают 300 сотрудников милиции, в том числе военнослужащие Внутренних войск МВД Украины.

Никаких эксцессов не зафиксировано.

Как сообщал УНИАН, возле мэрии Киева утром проходит акция протеста против повышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги, внедрение платных медицинских услуг и т. п. Участники акции перекрыли движение автомобилей по Крещатике от улицы Богдана Хмельницкого до Майдана Незалежности.