В Днепре возможны провокации на майские праздники - СБУ

В Днепре на майские праздники могут быть провокации. Об этом заявили члены общественного совета при управлении Службы безопасности Украины в Днепропетровской области, передает «Радио Свобода».

В общественном совете отметили, что имеют информацию о «потенциальных мятежниках», которые будут действовать 8 и 9 мая.

«Владеем информацией о потенциальных мятежниках и пропагандистах, которые, вероятно, будут распространять антиукраинские настроения 8 и 9 мая», – сказал председатель общественного совета Олег Мороз.

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Как сообщила член совета при УСБУ в Днепропетровской области Вероника Комиссар, в майские дни в Днепре могут состояться «сомнительные мероприятия», инициированные организацией, которая называет себя «Союзом коммунистов (большевиков)». В социальных сетях распространено анонс собрания, запланированного этой организацией на 1 мая.

Как сообщал УНИАН ранее, в Днепре Служба безопасности Украины совместно с прокуратурой и полицией пресекла деятельность российского конвертационного центра с общим оборотом в течение последнего полугода в размере 750 млн грн.