Forbes назвал самого кассового актера Голливуда (фото)

Рейтинг самых кассовых актеров Голливуда, опубликованный журналом Forbes 10 февраля, возглавил Уилл Смит.

В общей сложности фильмы с участием Смита на 1 февраля 2009 года собрали более 5,2 миллиарда долларов (2,3 миллиарда в США и 2,9 миллиарда зарубежом). При этом на долю трех самых успешных фильмов приходится около двух миллиардов: "День независимости" (1996) собрал 817 миллионов, "Хэнкок" (2008) - 624 миллиона, а "Люди в черном" (1997) - 589 миллионов. Последние семь фильмов подряд, в которых Смит сыграл главную роль, неизменно лидировали в рейтинге кассовых сборов: начиная с картины "Люди в черном-2" (2002) и заканчивая "Хэнкоком".

Второе место поделили между собой Джонни Депп, Брэд Питт, Леонардо ди Каприо и Анджелина Джоли. Также в двадцатку вошли Том Хэнкс, Дензел Вашингтон, Мэрил Стрип, Джэк Николсон и Мэтт Дэймон.

В составлении рейтинга принимали участие продюсеры и эксперты в области кинопроизводства, которым было предложено оценить с точки зрения коммерческой привлекательности более 1400 профессиональных актеров. При этом оценивались способности актеров своим участием привлечь финансирование к созданию фильма, обеспечить значительные кассовые сборы в кинотеатрах, гарантировать успех в прокате на DVD, по кабельным каналам и на телевидении.

В январе Уилл Смит уже был признан самым прибыльным актером по итогам 2008 года по версии издательского дома Quigley, издающего журнал International Motion Picture Almanac. Опрос проводился среди владельцев кинотеатров и кинопрокатчиков.

Лента.ру