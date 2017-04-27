"Прочь, сепарская мразь!": мэр Конотопа выгнал людей Медведчука из города (фото, видео)
10:25, 27 апреля 2017Общество
5453 0
Семенихин сказал свое "нет" сепаратизму в Конотопе.
Мэр Конотопа предпринял жесткие меры / Скриншот
Мэр Конотопа Артем Семенихин разогнал собрание "Украинского выбора" в городе.
Как только ему стало об этом собрании, он отреагировал немедленно, и сразу же были приняты жесткие меры, передает местный сайт 05447.com.ua.
Читайте такжеВ Мариуполе "Оппоблоку" не рады: Королевской желали "гореть в аду" (видео)
"Сторонники регионалов и путинского режима в течение десяти минут лично городским головой были высланы из города", - говорится в сообщении.
Отмечается, что партия "Украинский выбор" финансируется Медведчуком - кумом Путина, который не скрывает своей пророссийской политики.
05447.com.ua
05447.com.ua
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter