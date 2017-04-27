"Прочь, сепарская мразь!": мэр Конотопа выгнал людей Медведчука из города (фото, видео)

Мэр Конотопа Артем Семенихин разогнал собрание "Украинского выбора" в городе.

Как только ему стало об этом собрании, он отреагировал немедленно, и сразу же были приняты жесткие меры, передает местный сайт 05447.com.ua.

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"Сторонники регионалов и путинского режима в течение десяти минут лично городским головой были высланы из города", - говорится в сообщении.

Отмечается, что партия "Украинский выбор" финансируется Медведчуком - кумом Путина, который не скрывает своей пророссийской политики.