В Донецке 6,5 миллионов потратят на собак

Донецк для решения вопроса с бродячими собаками намерен утвердить на ближайшей сессии горсовета городскую программу, которая предусматривает для этих целей финансирование в объеме 6,5 млн. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на пресс-конференции Донецкий городской председатель Александр ЛУКЬЯНЧЕНКО.

По его словам, «уже на ближайшей сессии горсовета будет утверждена программа в отношении и решении вопроса по бродячим собакам». Мэр отметил, что в период подготовки проекта данной программы с юристами, представителями прокуратуры, ветеринарами и другими специалистами власти города столкнулись с тем, что в законодательном поле по этому вопросу сегодня «очень много есть белых пятен».

«И не только сегодня местная власть осталась крайней в этих вопросах, но и ветеринарная медицина сегодня не готова к этому. Хотя в основном, конечно, финансово сегодня это очень дорогостоящее мероприятие», - сказал мэр, добавив: «и то, что сегодня предварительно в программу заложили – это немного немало - 6,5 млн. грн., которые мы должны заплатить за нерадивость отдельных жителей, которые взяли собаку, поигрались и выбросили».

А.ЛУКЬЯНЧЕНКО сообщил, что деньги пойдут, в том числе, на содержание собак в приюте и посетовал, что, например, в Украине пока не определены ветеринарной службой лекарственные средства для работы с животными.

«Если мы еще не определили, чем нам сегодня делать прививки детям и взрослому населению, то до собак у нас, наверное, законодатели дойдут не скоро», - с сожалением резюмировал мэр.