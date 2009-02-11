ГПУ вернулась к расследованию смерти Владимира Ивасюка
10:17, 11 февраля 2009Общество
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Сестры не признают суицида
|Владимир Ивасюк
Об этом УНИАН сообщил начальник пресс-службы Генпрокуратуры Юрий БОЙЧЕНКО.
По его словам, "некоторое время тому назад в Генпрокуратуру обратились сестры покойного музыканта с тем, что они не признают факт суицида".
"Сейчас создана небольшая следственно-оперативная группа, буквально из нескольких человек. Она выехала во Львов, проводит опрос свидетелей и все пр. Есть вопросы, на которые нужно дать ответы, но перспективы пока не ясны. Однако все белые пятна нужно устранить", - сказал Ю.БОЙЧЕНКО.
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