Новый обвал на фондовом рынке США
08:37, 11 февраля 2009Общество
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Отреагировали на выступление министра финансов
Фондовый рынок США отреагировал значительным падением на выступление министра финансов Тимоти Гайтнера, который обнародовал новый план оздоровления финансовой системы страны.
Инвесторы сомневаются в эффективности плана, который предусматривает помощь банкам в избавлении от «плохих» активов и стимулирование кредитной политики. Для этого предлагают выделить до двух триллионов долларов.
На бирже в Нью-Йорке также на 5 процентов упала цена на нефть.
Вчера Сенат Соединенных Штатов одобрил 800-миллиардный антикризисный пакет, предложенный президентом Бараком Обамой. Документ теперь должен быть согласован с Палатой представителей Конгресса.
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