Новый обвал на фондовом рынке США

Фондовый рынок США отреагировал значительным падением на выступление министра финансов Тимоти Гайтнера, который обнародовал новый план оздоровления финансовой системы страны.

Инвесторы сомневаются в эффективности плана, который предусматривает помощь банкам в избавлении от «плохих» активов и стимулирование кредитной политики. Для этого предлагают выделить до двух триллионов долларов.

На бирже в Нью-Йорке также на 5 процентов упала цена на нефть.

Вчера Сенат Соединенных Штатов одобрил 800-миллиардный антикризисный пакет, предложенный президентом Бараком Обамой. Документ теперь должен быть согласован с Палатой представителей Конгресса.

Радио Свобода