50% валютной выручки экспортеры должны продать государству

Совет Национального банка Украины рекомендует правительству ввести обязательную продажу экспортерами 50% валютной выручки.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщил председатель Совета НБУ Петр ПОРОШЕНКО.

Также П.ПОРОШЕНКО сказал, что Совет Нацбанка считает целесообразным сокращение срока продажи данных валютных средств со 180 до 90 дней.