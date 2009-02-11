50% валютной выручки экспортеры должны продать государству
05:27, 11 февраля 2009Общество
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Совет НБУ рекомендует
Совет Национального банка Украины рекомендует правительству ввести обязательную продажу экспортерами 50% валютной выручки.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщил председатель Совета НБУ Петр ПОРОШЕНКО.
Также П.ПОРОШЕНКО сказал, что Совет Нацбанка считает целесообразным сокращение срока продажи данных валютных средств со 180 до 90 дней.
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