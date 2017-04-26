В Днепропетровской области задержали двух депутатов горсовета за получение взятки

В Днепропетровской области сотрудники полиции и следователи областной прокуратуры вчера, 25 апреля, задержали двух депутатов одного из городских советов региона, подозреваемых в получении 135 тысяч. грн взятки.

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Как сообщили УНИАН в Департаменте защиты Национальной экономики полиции Украины, за такую сумму депутаты пообещали решить земельный вопрос на сессии горсовета.

Выяснилось, что часть денег местные депутаты, которые входили в комиссию по земельным вопросам, должны были передать руководителю структурного подразделения земельных и архитектурных вопросов этого же горсовета.

По собранным материалам полиции следователи прокуратуры Днепропетровской области открыли уголовное производство по ч.3 ст.368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас правоохранители продолжают обыски у депутатов.