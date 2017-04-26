У Лутковской обратились к РФ по заключенному в аннексированом Крыму голодающему украинцу

Секретариат уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека направил письмо российскому омбудсмену относительно заключенного Андрея Лугина, который голодает в аннексированом Крыму.

Об этом сообщает Крым.Реалии, ссылаясь на представителя секретариата Михаила Чаплыгу.

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По его словам, офис уполномоченного работает сейчас над передачей Украине еще одной партии осужденных, которые являются ее гражданами и хотят отбывать наказание на материке.

«Мы, со своей стороны, направили вчера обращение на имя российского омбудсмена, для того, чтобы разобраться в этой ситуации (передачи Андрея Лугина – ред.) и начать следующий этап переговоров по поводу того, чтобы повторить процедуру, как с 12 заключенными, которых удалось перевести на подконтрольную Киеву территорию», – рассказал Чаплыга.

Гражданин Украины, экс-депутат Керченского горсовета Андрей Лугин, который отбывает наказание в СИЗО Симферополя, с понедельника, 24 апреля, объявил сухую голодовку. В обнародованном обращении говорится, что 46-летний Андрей Лугин был осужден Апелляционным судом Крыма в 2010 году. Он заявляет, что на протяжении последних трех лет подконтрольные России чиновники в Крыму нарушают его права.