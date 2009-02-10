Тадж-Махал начал разрушаться

Одна из самых известных в мире достопримечательностей - памятник Тадж-Махал - в опасности. Не так давно на его стенах появились трещины, передает РИА Новости.

Мавзолею уже больше 300 лет. Он был возведен по приказу императора Шах-Джахана в память о любимой жене.

Ученые считают, что разрушение происходит из-за обмеления реки Ямуна, которая протекает около мавзолея. Исчезновение реки может привести к изменению структуры почв и оседанию всего комплекса зданий.

Ежедневно Тадж-Махал посещают десятки тысяч человек. Если в дальнейшем не удастся предотвратить появление трещин, мавзолею грозит разрушение.