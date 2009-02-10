НБУ разрешил банкам реструктурировать кредиты физлиц

Национальный банк Украины разрешил банкам самостоятельно, на собственный риск, с учетом финансового состояния заемщиков – физических лиц, реструктурировать предоставленные кредиты.

Об этом говорится в постановлении правления НБУ № 49 от 5 февраля, размещенном на официальном сайте Нацбанка.

Кроме того, данным постановлением банкам разрешено осуществлять оценку финансового состояния заемщиков и состояния обслуживания долга без учета факта реструктуризации при условии, что кредитным договором установлен срок погашения основного долга и/или процентов/комиссий не реже чем раз в месяц и заемщик обеспечивает выполнение обязательств своевременно и в полном объеме.

Также НБУ разрешил банкам повышать на один уровень категорию реструктурированной кредитной операции по заемщикам, которые отнесены к классам „Б”, „В” и „Г” и которые на протяжении последних шести месяцев обслуживают долг на уровне «хорошо».

Рекомендуется осуществлять реструктуризацию задолженности с соблюдением следующих принципов:

создание условий для обеспечения возобновления платежей по кредиту путем продления сроков действия договоров и/или уменьшения ежемесячных платежей до приемлемого уровня, исходя из финансовых возможностей заемщика;

избегание конфликта интересов банка и клиентов во время реализации залога по кредиту;

неприменение штрафных санкций (пени, штрафов) по реструктуризированным кредитам в случае обеспечения выполнения заемщиками условий дополнительного договора или досрочного их погашения.

В постановлении также указано не применять к банкам мер воздействия за нарушение экономических нормативов, если оно вызвано ростом курса инвалют.

Банки должны обеспечить поэтапное (ежемесячное) уменьшение суммы разбалансированности между активами и пассивами (больше года) в случае ее превышения над суммой фактически оплаченного зарегистрированного уставного капитала до 1 ноября 2010 г.