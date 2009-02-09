Новый конкурс на аренду замка «Паланок» состоится 5 марта

Новый конкурс на аренду Мукачевского замка «Паланок» состоится 5 марта.

Об этом УНИАН сообщил сегодня мэр Мукачево Золтан ЛЕНДЕЛ.

По его словам, Мукачевский городской совет объявил новый конкурс на долгосрочную аренду части помещений замка. Срок аренды - 46 лет.

Однако в этот раз, в отличие от предыдущего конкурса, внесены определенные изменения. В частности, в конкурсе должны принимать участие больше двух участников, участие только одного не допускается.

Также, по словам З.ЛЕНДЕЛА, стартовая цена лота выросла с 12 до 17 миллионов гривен.

Еще одно новое условие участия в аукционе - запрет сдавать помещение замка в субаренду.

З.ЛЕНДЕЛ также сказал, что заявление народного депутата Геннадия МОСКАЛЯ по поводу необходимости передачи Мукачевского замка «Паланок» в государственную собственность является абсурдным. «Для того чтобы передавать что-то из коммунальной собственности в государственную, согласно законодательству, государство должно это имущество выкупить. А как можно оценить памятник архитектуры? Кто скажет, сколько стоит Мукачевский замок? А, с другой стороны, за время, когда замок находился в государственной собственности, он больше всего и пострадал, больше всего и был разрушен, хотя государство и должно было больше всего заниматься такими памятниками архитектуры. Однако этого не было», - объяснил свою позицию мэр Мукачево.

Справка УНИАН. 9 октября в 2008 г. Мукачевский городской совет принял решение о передаче в аренду помещения Мукачевского замка «Паланок» в долгосрочную аренду ООО «Высокий замок», зарегистрированному в Мукачево. Упомянутому предприятию достались помещения в замке общей площадью 2 тыс. 300 м кв. на период с 2010 до 2056 года. Стоимость аренды за весь период - 10 млн. грн.

Основателями ООО «Высокий замок» являются БАЛОГА Оксана Ивановна (супруга Виктора БАЛОГИ), ПЕТЁВКА Марина Ильинична (супруга Василия ПЕТЁВКИ, двоюродного брата В.БАЛОГИ, экс-мэра Мукачево, одного из основателей «Краски»), ТОКАРЬ Мирослава Ивановна (жена И.ТОКАРЯ, главы Мукачевськой РГА, одного из основателей «Барвы»).

Народные депутаты Николай ТОМЕНКО и Г.МОСКАЛЬ обратились в правоохранительные органы с просьбой проверить законность действий государственных органов и должностных лиц в связи принятием Мукачевским горсоветом решения о предоставлении права долгосрочной аренды на помещение замка “Паланок”.

В конце ноября 2008 года Министерство внутренних дел заявило, что решение о передаче в аренду Мукачевского замка «Паланок» является нелегитимным, а поэтому собранные материалы направлены в прокуратуру Закарпатской области для их изучения и соответствующего реагирования.

30 января мэр Мукачево сообщил, что семья БАЛОГ отказалась от аренды Мукачевского замка.

Мукачевский замок «Паланок» - памятник архитектуры ХІV-ХVІІІ вв.