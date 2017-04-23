Еврокомиссар Хан выразил соболезнования в связи с гибелью на Донбассе наблюдателя миссии ОБСЕ

Еврокомиссар по вопросам расширения и политики соседства Йоханнес Хан выразил соболезнования семье погибшего на Донбассе наблюдателя миссии ОБСЕ.

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Об этом он написал в Twitter.

«Трагический инцидент в Украине: мои искренние соболезнования семье и друзьям убитого наблюдателя СММ ОБСЕ», - заявил он и пожелал скорейшего выздоровления его раненому коллеге.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 23 апреля, патруль миссии ОБСЕ подорвался на мине в Луганской области. Это произошло в районе села Пришиб, которое находится под контролем боевиков "ЛНР". Один наблюдатель миссии ОБСЕ погиб, еще один получил ранения.