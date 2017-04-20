На Полтавщине 10-летний мальчик спас младших братьев из горящего дома (фото)

На Полтавщине в с. Мартыновка Гадячского района 10-летний мальчик спас из горящего дома трех маленьких братьев. Об этом сообщается на сайте ГСЧС.

Отмечается, что пожар возник из-за детских шалостей с огнем. 4-летний Андрей и 3-летний Алексей играли со спичками и подожгли вещи в шкафу. Мать в это время с 5-летней дочкой Аленкой работала на огороде. В доме оставались еще 10-летний Богдан и 1,5-летний Игорь.

«Богдан почувствовав запах дыма, побежал в комнату и открыл шкаф, из которого шел дым и нашел там 3-летнего Алексея. Ребенок забился в угол между кучей вещей. 4-летний Андрей растерянно стоял возле шкафа. Когда старший брат вытаскивал Алексея из шкафа, огонь вспыхнул и перекинулся на постель. Мальчик вынес из дома двух братьев и вернулся за младшим, который спал в дальней комнате. Пересек задымленную и охваченную огнем комнату, он подбежал к кровати, схватил спящего ребенка и выбежал из горящего дома», - сообщили в ГСЧС.

Читайте такжеВо Флориде подростки поймали 4-метрового питона, который пострадал от лесного пожара (видео)

Богдан, оставив братьев на дворе, побежал к матери и стал звать на помощь. Когда женщина подбежала к дому, то вынести из него уже ничего не успела.

В ГСЧС подчеркнули, что поскольку ближайший Государственное пожарно-спасательное подразделение находится за 30 километров от с. Мартыновка для тушения пожара немедленно было направлено местную пожарную команду одного из местных предприятий.

«На момент прибытия пожарных пламенем было охвачено кровлю, перекрытие и внутренняя отделка стен дома. Силами огнеборцев пожар площадью 64 кв.м. в 17:50 был локализован, а в 18:25 — ликвидирован. Всего к тушению привлекались 5 человек личного состава местной пожарной команды и 2 единицы техники», - сообщили спасатели.