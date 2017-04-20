Задержана зампредседателя райсуда Днепра, которая требовала от обвиняемых $30 тысяч

19 апреля детективы Национального антикоррупционного бюро Украины совместно с прокурорами Специализированной антикоррупционной прокуратуры и оперативными работниками Службы безопасности Украины задержали заместителя председателя одного из районных судов г. Днепра и судью этого же суда по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 368 и ч.3 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины, сообщает пресс-служба НАБУ.

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Заместительницу председателя райсуда поймали "на горячем" — во время получения части неправомерной выгоды. По версии следствия, эта судья по предварительному сговору с другим судьей этого же суда требовали от обвиняемых неправомерную выгоду в размере 30 тыс. долл. США за вынесение решения об избрании им наказания не связанного с лишением свободы. Деньги передавались несколькими траншами — во время передачи одного из них в размере 1 тыс. долл. США детективы и задержали судью.

Теперь двум задержанным служителям Фемиды готовятся сообщения о подозрении.

Расследование указанных фактов детективы НАБУ начали в апреле 2017 года.

Напоминаем, что право задерживать судей во время или сразу же после совершения тяжкого или особо тяжкого преступления предоставляют Конституция Украины (ст. 126) и Закон Украины "О судоустройстве и статусе судей" (п.2 ч.2. ст. 49).