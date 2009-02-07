Многие родители не успевают регистрировать новорожденных

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства юстиции Украины, об этом сообщил министр юстиции Украины Николай ОНИЩУК со ссылкой на статистические данные органов регистрации актов гражданского состояния (РАГС) Минюста.

По его словам, в 2008 году работники органов РАГС составили почти 11,5 тысяч протоколов о нарушении срока регистрации новорожденных. Количество протоколов о нарушении без уважительных причин сроков регистрации новорожденных в прошлом году составляло почти 2,5% от общей зарегистрированных детей.

В г. Киеве, Одесской и Днепропетровской областях случаев несвоевременной регистрации рождения ребенка было зафиксировано в 5 раз больше, чем в среднем по Украине.

Меньше всего нарушений относительно сроков регистрации новорожденных было зафиксировано в Волынской, Ривненской и Хмельницкой областях – соответственно 0,6%, 0,5% и 0,5% от общего количества составленных по Украине протоколов.

Министр юстиции напомнил, что месячный срок для регистрации новорожденного ребенка был введен 1 января 2004 года Семейным кодексом Украины. Кодексом предусмотрена ответственность родителей в виде уплаты штрафа, если ребенок без уважительных причин не был зарегистрирован в установленный срок.

Согласно информации органов РАГС, на протяжении 2008 года в Украине родилось 513 тыс. 997 детей.