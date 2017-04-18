Суд объяснил освобождение из-под стражи экс-беркутовца, который сбежал в Россию

В Апелляционном суде города Киева пояснили, что постановление следственного судьи Печерского районного суда об изменении меры пресечения Виталию Гончаренко подлежало отмене из-за несоответствия действующему Уголовному процессуальному кодексу Украины.

Об этом говорится в сообщении на сайте Апелляционного суда города Киева.

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«6 апреля 2017 года Апелляционный суд города Киева в открытом судебном заседании рассмотрел апелляционные жалобы на определение следственного судьи Печерского районного суда города Киева от 10 марта 2017 года. Указанным постановлением Печерского районного суда была изменена мера пресечения в отношении Гончаренко В.А. с домашнего ареста на содержание под стражей сроком на 60 суток», - говорится в сообщении.

Сторона защиты подала апелляционные жалобы, сославшись на то, что подозреваемый возложенные на него процессуальные обязанности не нарушал, на все вызовы следователя и суда являлся и не намерен уклоняться от органов досудебного расследования и суда. Кроме того, защитники ссылались и на другие нарушения уголовно-процессуального законодательства.

Судом апелляционной инстанции установлено, что 4 февраля по постановлению следственного судьи Печерского райсуда при очередном рассмотрении ходатайства о продлении срока содержания под стражей, подозреваемому Гончаренко была изменена мера пресечения с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест, сроком до 23 февраля. Принятое решение судья мотивировал тем, что стороной обвинения не доказано наличие рисков, предусмотренных ст. 177 Уголовного процессуального кодекса Украины (далее – УПК Украины) в данном уголовном производстве.

Постановлением следственного судьи Печерского рай суда от 23 февраля срок действия меры пресечения в виде домашнего ареста Гончаренко был продлен до 22 апреля.

10 марта постановлением следственного судьи Печерского райсуда ходатайство прокурора об изменении меры пресечения в виде домашнего ареста на меру пресечения в виде содержания под стражей в отношении подозреваемого было удовлетворено и изменена мера пресечения с домашнего ареста на содержание под стражей сроком на 60 суток, но в пределах срока досудебного расследования.

Однако в ходе апелляционного рассмотрения коллегия судей приходит к выводу, что решение суда первой инстанции вынесено с нарушением требований действующего законодательства.

Согласно ч. 2 ст. 177 УПК Украины, основанием для применения меры пресечения является наличие обоснованного подозрения в совершении лицом уголовного правонарушения, а также наличие рисков, которые дают основания следственному судье, суду считать, что подозреваемый, обвиняемый, осужденный может осуществлять действия, предусмотренные ч.1 этой статьи. Следователь, прокурор не имеют права инициировать применение меры пресечения без наличия для этого оснований, предусмотренных настоящим Кодексом.

Так, следственный судья, удовлетворяя ходатайство прокурора об изменении Гончаренко меры пресечения с домашнего ареста на содержание под стражей, мотивировал это тем, что риски, определенные ст. 177 УПК Украины, не подтвердились. Однако в связи «с общественной необходимостью» и фактом подозрения Гончаренко в совершении тяжких уголовных правонарушений, за возможное наказание, что может побудить последнего к совершению неправомерных действий, есть основания для изменения последнему меры пресечения.

Однако ст. 177 УПК Украины четко предусматривает два основных основания для применения в отношении подозреваемого или обвиняемого меры пресечения, таких как наличие обоснованного подозрения и рисков, определенных ч. 1 указанной статьи.

Отсутствие даже одного из этих оснований исключает возможность избрания в отношении лица меры пресечения.

Что касается других обстоятельств, которые в соответствии со ст. 178 УПК Украины учитываются при избрании меры пресечения, в том числе и тяжесть уголовного правонарушения и размер наказания, то в соответствии с требованиями действующего УПК Украины, без наличия обоснованного подозрения и рисков сами по себе они не могут служить основанием для избрания лицу меры пресечения.

Что касается понятия «общественной необходимости», на которую в вынесенном решении сослался следственный судья, то оно вообще не определено уголовным процессуальным законодательством как основание для избрания меры пресечения.

Кроме того, следственный судья не учел требований уголовного процессуального законодательства и при определении срока действия меры пресечения в виде содержания под стражей.

Так, согласно положениям ч. 1 ст. 197 УПК Украины, срок действия постановления следственного судьи, суда о содержании под стражей не может превышать 60 дней, при этом в соответствии с требованиями УПК Украины, срок действия любой меры пресечения не может выходить за пределы досудебного расследования.

Срок действия данного уголовного производства, согласно постановлению заместителя генерального прокурора, продлен до 10 месяцев, а именно до 23 апреля 2017 года.

Вместе с тем, согласно вынесенному судом первой инстанции определению от 10 марта 2017 года, избранная Гончаренко мера пресечения действует до 7 мая 2017 года, а потому она выходит за пределы срока досудебного расследования.

Кроме того, согласно сообщению Генеральной прокуратуры Украины, которое поступило в Апелляционный суд 6 апреля, досудебное расследование данного уголовного производства уже завершилось и 24 марта обвинительный акт направлен в Печерский районный суд.

При таких обстоятельствах, отменив решение суда первой инстанции и отказывая в удовлетворении ходатайства прокурора, коллегия судей исходила из положений УПК Украины, учитывая, что досудебное расследование данного уголовного производства уже закончено, в связи с чем апелляционная инстанция ограничена в своих действиях по решению вопроса о применении к Гончаренко меры пресечения, который с 24 марта имеет статус обвиняемого.

«То есть вопрос об избрании меры пресечения должен решать суд, где дело будет рассматриваться по существу, о чем и было указано в постановлении Апелляционного суда города Киева. Приведенные выше обстоятельства указывают на несоответствие вынесенного судом первой инстанции решения действующему УПК Украины, в связи с чем оно подлежало отмене», - резюмировали в Апелляционном суде.

Как сообщал УНИАН, освобожденный Апелляционным судом Киева из-под ареста экс-«беркутовец» Виталий Гончаренко и еще трое его бывших коллег - Александр Костюк, Владислав Мастега и Артем Войлоков – сбежали в Россию. Об этом экс-бойцы харьковского "Беркута" заявили, опубликовав видеообращение на Youtube, которое записали якобы на территории России.

Они заявили, что во время Майдана выполняли «конституционный долг», но в течение последних трех лет подвергаются преследованиям.

В ГПУ сообщили, что не имеют подтверждения информации о бегстве в Россию четырех экс-"беркутовцев", но в случае получения подтверждения прокуратура объявит их в розыск.

Правоохранители инкриминируют, в частности, экс-"беркутовцу" Гончаренко 33 покушения на убийство во время разгона участников Революции достоинства. Также Гончаренко подозревается в убийстве трех "майдановцев" 18 февраля 2014 года