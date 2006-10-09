Украинская зерновая ассоциация заявляет о полной остановке экспорта из Украины

Украинская зерновая ассоциация (УЗА) заявляет о полной остановке зернового экспорта из Украины в связи с невыдачей лицензий.

Как говорится в сообщении ассоциации, Украинская зерновая ассоциация обратилась к министру аграрной политики Юрию МЕЛЬНИКУ и министру экономики Владимиру МАКУХЕ с письмами относительно проблем, связанных с невыдачей лицензий на экспорт пшеницы.

По информации ассоциации, состоянием на 10 часов понедельника, 9 октября 2006 г., ни одна лицензия на экспорт пшеницы из Украины еще не выдана.

«В этой связи в портах Украины простаивают теплоходы, растут очереди вагонов с зерном. Из-за тромбования украинских портов зерном могут быть объявлены конвенции. Ежедневно в результате штрафных санкций увеличиваются финансовые потери украинских компаний».

При этом в ассоциации подчеркнули, что получить информацию о том, когда же будут получены первые лицензии невозможно.

Как сообщал УНИАН, Кабинет Министров Украины постановлением от 28 сентября 2006 г. № 1364 ввел лицензирование экспорта зерна.

Кабинет Министров постановил дополнить дополнение 12 к постановлению Кабмина от 30 декабря 2005 г. № 1304 “Об утверждении перечней товаров, экспорт и импорт которых подлежит лицензированию, и объемов квот в 2006 году” позицией «Продовольственная пшеница и смесь пшеницы и ржи (меслин)». Это постановление вступило в силу со дня его публикации.