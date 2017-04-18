В сети появился трейлер украинского фильма на основе реальных событий "Чужая молитва" (видео)
Лента рассказывает историю крымских татар, которые спасали евреев во время оккупации фашистами Бахчисарая.
Обнародован трейлер полнометражного художественного фильма Ахтема Сеитаблаева "Чужая молитва", который создают при поддержке Госкино. Видео и анонс появились на странице Госкино в Facebook.
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Лента раскрывает невероятную, но вполне реальную историю молодой крымскотатарской девушки, которая во время оккупации фашистами Бахчисарая спасла жизнь 88 еврейских детей.
"Саиде – воспитательница в приюте для татарских детей-сирот. К ней обращается за помощью паренек Ицхак, который вместе с другими детьми-евреями скрывается от фашистов. Перед девушкой встает тяжелая моральная дилемма – помочь детям или, спасая собственную жизнь, отказать им? Несмотря на смертельную угрозу, девушка берет под свою защиту опасных питомцев и превращает маленьких евреев в татар - дает им новые имена, обучает языку, обычаям и молитвам", - пояснили в Госкино.
Режиссером фильма является Ахтем Сеитаблаєв (Axtem Seitablaiev), продюсером - Иванна Дядюра, автором сценария - Николай Рыбалка. Фильм создается компанией "Идас фильм".
Проект фильма "Чужая молитва" стал победителем 7-го конкурсного отбора Госкино. Бюджет фильма составляет 31 млн. грн., доля государственного финансирования – 10 млн. грн. На большие экраны "Чужая молитва" выйдет 18 мая.