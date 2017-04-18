В сети появился трейлер украинского фильма на основе реальных событий "Чужая молитва" (видео)

Обнародован трейлер полнометражного художественного фильма Ахтема Сеитаблаева "Чужая молитва", который создают при поддержке Госкино. Видео и анонс появились на странице Госкино в Facebook.

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Лента раскрывает невероятную, но вполне реальную историю молодой крымскотатарской девушки, которая во время оккупации фашистами Бахчисарая спасла жизнь 88 еврейских детей.

"Саиде – воспитательница в приюте для татарских детей-сирот. К ней обращается за помощью паренек Ицхак, который вместе с другими детьми-евреями скрывается от фашистов. Перед девушкой встает тяжелая моральная дилемма – помочь детям или, спасая собственную жизнь, отказать им? Несмотря на смертельную угрозу, девушка берет под свою защиту опасных питомцев и превращает маленьких евреев в татар - дает им новые имена, обучает языку, обычаям и молитвам", - пояснили в Госкино.

Режиссером фильма является Ахтем Сеитаблаєв (Axtem Seitablaiev), продюсером - Иванна Дядюра, автором сценария - Николай Рыбалка. Фильм создается компанией "Идас фильм".

Проект фильма "Чужая молитва" стал победителем 7-го конкурсного отбора Госкино. Бюджет фильма составляет 31 млн. грн., доля государственного финансирования – 10 млн. грн. На большие экраны "Чужая молитва" выйдет 18 мая.