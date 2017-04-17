"Форсаж-8" установил рекорд по кассовым сборам, опередив "Звездные войны"

За первые выходные в прокате мировые кассовые сборы фильма "Форсаж-8" составили около $532,5 миллиона, и это абсолютный рекорд по данному показателю. Об этом сообщает "КоммерсантЪ" со ссылкой на Сomingsoon и правообладателя картины Universal Pictures.

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Фильм "Форсаж-8" побил предыдущий рекорд, установленный картиной "Звездные войны: Пробуждение силы", которая заработала в мире за первые дни проката $529 млн.

Сейчас речь идет о предварительных данных, окончательные цифры будут опубликованы позднее.

"Форсаж-8" снял режиссер Феликс Гэри Грей. Лента вышла в американский кинопрокат 14 апреля. В главных ролях снялись актеры Вин Дизель и Дуэйн Джонсон. Бюджет картины составил $250 млн.