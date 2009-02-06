На украинско-польской границе остановили «Ауди» с 13 кг наркотиков

На украинско-польской границе, в пункте пропуска „Устилуг" (Ягодинская таможня), изъято свыше 13 кг психотропного вещества – метамфетамина.

Задержание состоялось благодаря совместным действиям работников СБУ, таможенной и пограничной служб, сообщила УНИАН главный инспектор по связям с общественностью Ягодинской таможни Светлана ФЕДОНЮК.

Большую партию наркотиков пытался ввезти в Украину гражданин Литвы на автомобиле „Ауди".

Во время составления протокола о нарушении таможенных правил стало известно, что гражданин Литвы является директором частной фирмы, имеет родственников и знакомых в Украине, с которыми вместе занимается автомобильным бизнесом.

Возбуждено уголовное дело.