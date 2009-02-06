На украинско-польской границе остановили «Ауди» с 13 кг наркотиков
10:44, 06 февраля 2009Общество
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Возбуждено уголовное дело
На украинско-польской границе, в пункте пропуска „Устилуг" (Ягодинская таможня), изъято свыше 13 кг психотропного вещества – метамфетамина.
Задержание состоялось благодаря совместным действиям работников СБУ, таможенной и пограничной служб, сообщила УНИАН главный инспектор по связям с общественностью Ягодинской таможни Светлана ФЕДОНЮК.
Большую партию наркотиков пытался ввезти в Украину гражданин Литвы на автомобиле „Ауди".
Во время составления протокола о нарушении таможенных правил стало известно, что гражданин Литвы является директором частной фирмы, имеет родственников и знакомых в Украине, с которыми вместе занимается автомобильным бизнесом.
Возбуждено уголовное дело.
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