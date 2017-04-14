Десятки семей заставили "Киевэнерго" вернуть им более 200 тысяч гривень за некачественные услуги (видео)

Они доказали, что горячая вода была ненадлежащей температуры, а температура воздуха в квартирах во время отопительного сезона была слишком низкой и не соответствовала утвержденным правительством нормам.

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Корреспондент ТСН выяснила, в каких случаях потребители имеют право на скидку от тарифа и как добиться перерасчета платежек.