Болгария должна стать энергетическим центром на Балканах

Болгария должна стремиться к тому, чтобы стать энергетическим центром Балканского региона, заявил в среду в Москве на презентации своей новой книги "Болгария в глобальном мире" президент страны Георгий Пырванов.

"Болгария должна стать энергетическим узлом между соседями, должна воспользоваться своим географическим положением, иначе мы будем на периферии", - отметил он.

Президент выразил надежду, что в самом ближайшем будущем Болгария реализует проект по строительству АЭС "Белене". "Болгария вернет себе лидирующее место в энергетическом секторе региона", - заявил Пырванов, напомнив, что до закрытия двух из четырех блоков АЭС “Козлодуй” страна обеспечивала до 50% потребностей региона в энергетике.

Президент вспомнил январский энергетический кризис и отметил, что если Болгария не реализует свои энергетические амбиции, то "может остаться в холоде и без газа".

РИА "Новости"