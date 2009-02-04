Украина представит на европейском кинорынке 5 новых фильмов

С 5 по 15 февраля текущего года в рамках Европейского кинорынка Берлинского международного кинофестиваля состоятся официальные рыночные премьеры новых украинских фильмов.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе компании Nemiroff.

Согласно сообщению, на кинофоруме в Берлине состоится презентация 5 украинских лент: «Живые» Сергея БУКОВСКОГО, «Мелодия для шарманки» Киры МУРАТОВОЙ, «Райские птицы» Романа БАЛАЯНА, дебютного фильма Марины КОНДРАТЬЕВОЙ «Однажды я проснусь» и приключенческого анимационного полнометражного фильма «Приключения бравого солдата Швейка».

Во время нынешнего Берлинале состоится презентация нового двуязычного каталога «Украинские фильмы 2008-09».

Представители Украинской кинофундации считают, что важным акцентом Берлинале-2009 является участие украинского фильма «Диагноз» Мирослава СЛАБОШПИЦКОГО в конкурсной программе.

"Это является значительным шагом для Украины, ведь за последние 7 лет впервые отечественный короткометражный фильм будет соревноваться за “Золотого Медведя”", - сказал директор УКФ Андрей ХАЛПАХЧИ.

Он также отметил, что участие в Берлинале 2008 года – это были первые шаги, тогда нужно было обозначить Украину на мировой карте кино. "Теперь наступило время практических результатов, наша цель – чтобы украинские фильмы закупили для европейской и мировой дистрибуции, а также их продвижение на другие международные кинофестивали", - прибавил А.ХАЛПАХЧИ.

Кроме того, в честь украинского кино в рамках Европейского кинорынка состоится торжественный прием. Международный бренд Nemiroff совместно с УКФ соберет вместе около 200 представителей международной киноиндустрии, известных режиссеров, актеров, продюсеров, кинокритиков. Среди приглашенных: посол Украины в Германии, руководство Берлинского МКФ, высокие должностные лица Берлина, руководство компании Nemiroff и звезды кинематографа.

"Мы гордимся тем, что можем способствовать возрождению и развитию украинского кино как искусства. Сейчас работы лучших отечественных режиссеров знают и оценивают в мире. Компания Nemiroff и в дальнейшем будет сотрудничать с Украинской кинофундацией, презентуя новые и качественные достижения в кино" – сказал председатель Совета директоров Nemiroff Холдинг Александр ГЛУСЬ.

59-й Берлинский кинофестиваль состоится с 5 по 15 февраля. В жюри будет председательствовать британская актриса Тильда СУИНТОН. В основном конкурсе будут принимать участие около 40 фильмов.

Справка УНИАН. Украинская кинофундация - частное предприятие, основными целями которого являются ознакомление иностранных кинопрофессионалов и публики с классическими и новыми украинскими фильмами и популяризация украинского кино в целом.

В 2008 году компания Nemiroff и Украинская кинофундация (UCF) объявили о начале реализации общего проекта по поддержке отечественного кинематографа за границей. В рамках этого проекта в феврале 2008 года впервые был открыт общий стенд на кинорынке Берлинского международного кинофестиваля.