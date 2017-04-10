Взрыв у церкви в Египте: опубликовано видео подрыва смертника
Смертник подошел ко входу в храм, а затем привел бомбу в действие.
В Сети опубликовали видео подрыва смертника возле коптской церкви в египетском городе Александрия. Видеозапись с камер наблюдения опубликовал телеканал Al Arabiya English.
На нем можно увидеть, как человек подходит к входу в храм, а потом приводит бомбу в действие. На видео видно, что в момент взрыва возле смертника находились минимум два человека.
VIDEO: Footage shows moment suicide bomber attacked #Alexandria church https://t.co/AWz9vQ0WEE#Egyptpic.twitter.com/3wypZRd1AZ— Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) April 9, 2017
Как сообщал УНИАН, 9 апреля прогремели взрывы в коптских церквях в египетских городах Танта и Александрия, в результате чего погибли более 40 человек.
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По данным Министерства здравоохранения Египта, по меньшей мере 78 человек травмированы в результате взрыва в Танте и еще 35 - в результате взрыва в Александрии.
По предварительным данным, взрывы устроили смертники. Власти Египта назвали произошедшее терактом.