В Египте ввели чрезвычайное положение

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси ввел в стране режим чрезвычайного положения. Об этом в воскресенье, 9 апреля, сообщает Reuters.

Оно будет действовать три месяца. В специальном телевизионном обращении к нации глава государства объяснил, что вынужден пойти на эту меру в связи с произошедшими терактами, в которых погибли более 40 человек.

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Кроме того, египетский лидер объявил о создании Высшего совета по борьбе с терроризмом.

«Египтяне поставили заслон планам по разрушению государства. Они сорвали заговоры против страны», — сказал ас-Сиси. Он также подчеркнул что террористы намеревались сломить волю граждан, однако народ Египта «продолжит созидать и строить».

Как сообщал УНИАН, 9 апреля в Египте произошли четыре взрыва: в городе Танте террористы напали на христианскую церковь и центр подготовки полицейских, в Александрии также был атакован храм, позднее сработала еще одна бомба. Ответственность за случившееся взяла на себя группировка «Исламское государство».