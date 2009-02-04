ФРУ прогнозирует дополнительный рост безработицы

Федерация работодателей Украины прогнозирует дополнительный рост безработицы в базовых отраслях промышленности из-за введения новых цен на природный газ. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ФРУ.

По мнению экспертов ФРУ, в связи с повышением стоимости газа для промышленных предприятий, данные прогноза Министерства труда и социальной политики Украины, о том, что уровень безработицы в первом полугодии 2009 года достигнет 9%, а в службу занятости обратятся порядка 3 миллионов человек – занижены.

«Из-за резкого роста цены на газ мы прогнозируем ухудшение правительственного прогноза безработицы на первое полугодие 2009 года - минимум в полтора раза по основным отраслям промышленности. Эти проблемы наиболее остро проявятся в промышленных регионах: Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Луганской и Харьковской областях. Правительство пока не проявляет заинтересованности в смягчении последствий резкого повышения цены на газ. Пока мы не видим никаких инициатив власти по отношению к промышленникам, что могло бы предотвратить массовые сокращения наемных работников в промышленности», – процитировали в пресс-службе мнение председателя Совета ФРУ Юрия БОЙКО.

По расчетам Федерации, заявленная 29 января председателем НКРЭ Валерием КАЛЬЧЕНКО конечная цена реализации газа для промышленных предприятий в 2 тыс. 570 грн. за тыс. куб. метров и 2 тыс. 425 грн. за тыс. куб. метров, резко снижает конкурентоспособность, продукции ряда ведущих отечественных отраслей.

Эксперты ФРУ прогнозируют рост безработицы в таких отраслях, как стекольная (в себестоимости производства продукции на большинстве предприятий доля газа составляет около 25%), хлебопекарная (в цене буханки хлеба стоимость газа составляет около 7-10%), цементная – (себестоимость цемента на 50% зависит от цены на газ), и, как следствие в – строительной. С учетом сложившейся ситуации на рынках продукции вышеуказанных отраслей, по мнению экспертов, у предприятий нет другого выхода, кроме как компенсировать рост стоимости газа путем сокращения непроизводственных издержек.

Как стало известно УНИАН, чтобы предупредить массовые увольнения в украинской промышленности, ФРУ обратилось к правительству с требованием до 15.02.2009 года провести совместные трехсторонние консультации с социальными партнерами с целью выработки конкретных мер по недопущению резкого роста безработицы вследствие повышения цены на газ.

В случае если правительство проигнорирует обращение, ФРУ заявляет о том, что полностью возлагает ответственность за возможное обострение социально–экономического состояния в регионах на Кабинет Министров Украины - отмечается в сообщении.