На завтра Украине обещают дожди

Завтра в Украине ожидается облачная погода. Небольшие, в центральных, восточных областях и в Карпатах умеренные осадки, преимущественно в виде дождя, в горах, а ночью и на востоке страны с мокрым снегом.

Временами туманы, ночью в восточной части местами гололед, на дорогах, кроме юга, кое-где гололедица, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

Ветер южный, юго-западный, 5-10 м/с, в восточных, южных областях и в Крыму отдельные порывы 15-20 м/с.

Температура ночью от 1° мороза до 4° тепла, днем 1-6° тепла; в южной части ночью 2-7° тепла, днем 5-10°, в Крыму до 13° тепла; в Карпатах ночью 0-5° мороза, днем около 0°.

В Киеве и области в четверг ожидаются небольшие осадки, преимущественно в виде дождя, туман. Ночью на дорогах кое-где гололедица. Ветер южный, юго-западный, 5-10 м/с. Температура в Киеве ночью 0-2° тепла, днем 2-4°, по области ночью от 1° мороза до 4° тепла, днем 1-6° тепла.