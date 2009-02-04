На межбанке котировки по евро-гривне ушли вверх

Сегодня межбанк открылся котировками 7,955/8,045 грн./долл. и 10,308/10,455 грн./евро

Торги по доллару на межбанке открылись снижением котировок – 7,9550/8,045 грн., цены на российскую валюту составили – 0,2180/0,2230 грн., котировки по евро-гривне ушли вверх – 10,308/10,455 грн., сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг».

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар выросли - 1,2977/1,2976 долл. США (понедельник - 1,2856/1,2857).

Во вторник Национальный банк Украины вышел на рынок с интервенцией по валютной паре USD/UAH – 7,70/7,79 грн.