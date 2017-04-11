В Днепре изменится движение нескольких трамваев
На Кайдацком мосту будут ремонтировать пути.
В Днепре со среды, 12 апреля, изменится маршрут и время движения нескольких трамваев. Об этом сообщили в мэрии Днепра.
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Так, с 20:30 приостанавливается работа трамвайного маршрута №18. Трамваи №19 будут осуществлять перевозки пассажиров по измененному маршруту: площадь Старомостова – ДЭВЗ.
Приостановка движения связана с ремонтом трамвайных путей на Кайдацком мосту.
Как сообщили в мэрии, последние отправления трамваев с конечных остановок по маршруту состоятся по следующему графику:
маршрут №18:
от ДЭВЗ в 19:59;
от ж/м Левобережный-3 в 20:32.
маршрут №19:
от пл. Старомостовая в 19:34;
от ж/м Левобережный-3 в 20:25.