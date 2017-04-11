В Днепре изменится движение нескольких трамваев

В Днепре со среды, 12 апреля, изменится маршрут и время движения нескольких трамваев. Об этом сообщили в мэрии Днепра.

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Так, с 20:30 приостанавливается работа трамвайного маршрута №18. Трамваи №19 будут осуществлять перевозки пассажиров по измененному маршруту: площадь Старомостова – ДЭВЗ.

Приостановка движения связана с ремонтом трамвайных путей на Кайдацком мосту.

Как сообщили в мэрии, последние отправления трамваев с конечных остановок по маршруту состоятся по следующему графику:

маршрут №18:

от ДЭВЗ в 19:59;

от ж/м Левобережный-3 в 20:32.

маршрут №19:

от пл. Старомостовая в 19:34;

от ж/м Левобережный-3 в 20:25.