В сельской школе запустили котельную на соломе

В Запорожской области в сельской школе запустили работающую на соломе котельную, стоимостью 500 тыс. грн.

Как сообщали УНИАН в пресс-службе Запорожской облгосадминистарции, новая котельная с использованием теплогенератора установлена в с. Полтавка Гуляйпольского района.

"Средства на строительство - около 500 тыс. грн. - выделены из государственного и областного бюджетов. Котельная будет отапливать местную среднюю школу, где сейчас обучается 94 школьника", - сообщили в ОГА.

По данным председателя Гуляйпольской райгосадминистрации Александра ДУДКИ, "котельная окупит себя уже через три года, так как солома практически ничего не стоит и имеется в изобилии: для отопления помещения школы необходимо в год 400 тонн соломы, а собирается в Гуляйпольском районе ежегодно до 100 тысяч тонн".

Как сообщал УНИАН, в Запорожской области в 2008 г. благодаря реализации программы энергосбережения было сэкономлено 260 млн. кВт/ч электроэнергии, 56 млн. кубометров газа и 200 тыс. тонн условного топлива. Одно из направлений данной программы - развитие альтернативных технологий теплообеспечения и теплообеспечения с помощью альтернативных видов топлива, в частности соломы.