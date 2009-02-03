Взрывчатки, найденной в Керчи, хватило бы, чтобы сравнять с землей деревню

157 килограммов взрывчатки обнаружили сотрудники милиции в одном из гаражей Керчи.

Как сообщили УНИАН в отделе связей с общественностью крымской милиции, склад был тщательно замаскирован в глубоком подвале, который располагался в смотровой яме. Оттуда оперативники достали 67 брикетов с тротилом, множество упаковок с гексогеном, 150 м детонирующего шнура, взрыватели, а также патроны калибра 7,62 мм.

«По словам специалистов, этой взрывчатки - 157 кг - хватило бы, чтобы уничтожить целую деревню», - говорится в сообщении.

Боевой запас принадлежал одной из крупных керченских организованных преступных группировок, которая действовала на территории региона в разгул криминалитета 1990-х годов, сообщил начальник Керченского городского управления милиции Анатолий МИСЮРА.

Обнаружение бандитского арсенала стало возможным благодаря работе по расследованию и документированию деятельности ОПГ.