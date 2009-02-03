Доллар на межбанке чуть-чуть присел

Сегодня на украинском межбанке торги по доллару США открылись котировками 7,9800/8,0950 грн., к 11:10 цены поднялись до 8,02/8,12 грн., а к 12:00 откатились к уровню 7,9850/8,0400 грн. К закрытию ценовые уровни достигли значений 7,9600/7,9950 грн.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», в 15:40 Нацбанк вышел на рынок с интервенцией по валютной паре USD/UAH – 7,70/7,79 грн.

Рублевый рынок открылся котировками 0,2180/0,2235 грн., а к 11:10 цены повысились до 0,2190/0,2240 грн., а к 12:00 снизились до 0,2180/0,2210 грн. К закрытию торгов цены установились на уровне 0,2175/0,2200 грн. В России курс доллар-рубль продолжает расти – 36,2374 (+0,1324) рублей.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня изменялись в диапазоне 1,2800/1,2910 долл. США. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 10,2450/10,4225 грн., к 11:10 цены ушли вверх - 10,2810/10,4395 грн., а к 12:00 упали до 10,2250/10,3255 грн. К закрытию торговой сессии ценовые показатели по EUR/UAH установились на уровне 10,2265/10,3015 грн.