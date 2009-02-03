На "Азовстали" ввели особый режим госнадзора

Территориальное управление Госгорпромнадзора по Донецкой области ввело особый режим государственного надзора в ОАО "Металлургический комбинат "Азовсталь".

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Теруправления, Госгорпромнадзор вводит особый режим надзора за состоянием промышленной безопасности и охраны труда в период со 2 по 23 февраля текущего года "в связи с ростом смертельного травматизма" на предприятии.

Особый режим будет осуществляться силами службы охраны труда предприятия, методическую помощь будут предоставлять специалисты Мариупольской государственной инспекции промышленной безопасности и охраны труда на производствах повышенной опасности.

В пресс-службе также отметили, что итоги внедрения особого режима будут рассматриваться выездным советом Теруправления 25 февраля.