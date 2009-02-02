Абонплата за пользование радиоточкой снижена вдвое

Абонентская ежемесячная плата за пользование радиоточкой проводного вещания с 1 февраля 2009 года снижена вдвое.

Об этом УНИАН сообщил заместитель министра транспорта и связи, председатель Государственной администрации связи Олег ПРОЖИВАЛЬСКИЙ.

По его словам, с 1 февраля 2009 года ежемесячная абонентная плата за пользование радиоточкой для физических лиц и бюджетных организаций составляет 2 грн. 50 коп., для других организаций – 3 грн. 25 коп.

„Такое решение принято по результатам рабочего совещания с премьер-министром Украины. Снижение тарифов, особенно при нынешних финансово-экономических условиях, будет работать на защиту конституционных прав граждан относительно обеспечения доступа к информации», – отметил О.ПРОЖИВАЛЬСКИЙ.

Также вдвое – до 1 грн. 50 коп. – снижена абонплата за пользование каждой основной радиоточкой ведомственных радиотрансляционных узлов проводного радиовещания.

Как сообщал УНИАН, тарифы на услуги проводного радиовещания были повышены согласно приказу ОАО „Укртелеком” от 23 сентября в 2008 г. №348. В соответствии с данным приказом, с 1 октября 2008 года абонентская плата за пользование основной радиоточкой для населения составила 6 грн. в месяц (с НДС) вместо 1,80 грн. ранее. Абонентская плата за пользование радиоточкой для юридических лиц – 9 грн. (с НДС) вместо 1,80-3 грн.

ОАО «Укртелеком» – единственный оператор в Украине, предоставляющий услуги проводного радиовещания по всей территории страны.

В октябре 2008 года АМКУ потребовал от "Укртелекома" обоснования повышения тарифов и начал соответствующее исследование.