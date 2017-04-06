Подозреваемого в убийстве активистов Майдана экс-"беркутовца" освободили из-под стражи

Апелляционный суд города Киева освободил из-под стражи харьковского экс-“беркутовца” Виталия Гончаренко и не избрал ему никакой меры пресечения.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил адвокат Гончаренко Валентин Рыбин.

По его словам, Апелляционный суд Киева отменил определение Печерского районного суда Киева, которым Гончаренко был взят под стражу. “Суд не стал изменять меру пресечения Гончаренко, а просто ее отменил, поскольку уголовное дело Гончаренко передано на судебное рассмотрение, а это означает, что суд не может избирать меру пресечения за рамками досудебного расследования. Поэтому определение о его аресте было отменено. Суд обязал Гончаренко исполнять процессуальные обязанности — являться в суд”, - подчеркнул адвокат.

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Кроме того, Рыбин отметил, что на сегодняшний день неизвестно, какой именно суд будет рассматривать дело Гончаренко. Он пояснил, что судьи Печерского райсуда не могут рассматривать это дело, поскольку они взяли самоотвод, ибо на определенных этапах расследования уголовного дела, в котором фигурирует Гончаренко, были следователями-судьями.

Он также отметил, что материалы дела Гончаренко переданы в Апелляционный суд Киева, который должен определить подсудность дела.

Как сообщал УНИАН, в ночь с 9 на 10 марта Печерский райсуд Киева из-за нарушения экс-«беркутовцем» Гончаренко условий домашнего ареста принял решение взять его под стражу. Защита Гончаренко оспорила это решение в Апелляционном суде Киева.

Гончаренко подозревается в убийстве трех участников Майдана 18 февраля 2014 года в Крепостном переулке в Киеве. Также он подозревается в нападении на журналистов на блокпосту в зоне АТО в январе 2015 года.