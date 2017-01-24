Потерпевшего в деле расстрела Майдана ранили из автомата беглого экс-"беркутовца" - суд

Как передает корреспондент УНИАН, это выяснилось сегодня во время допроса потерпевшего Петра Ковальчука и изучения материалов досудебного следствия на заседании Святошинского районного суда Киева по рассмотрению уголовного производства в отношении пятерых бывших бойцов спецподразделения «Беркут», обвиняемых в расстреле активистов Революции достоинства.

На заседании было установлено, что потерпевший Ковальчук из Ивано-Франковска получил слепое огнестрельное ранение в грудную клетку около 9.30 20 февраля 2014 года на улице Институтской возле Международного центра культуры и искусств. Впоследствии медики изъяли пулю из его тела во время операции.

Следствие установило, что эта пуля была выпущена из штатного оружия - автомата Калашникова калибра 7,62 мм, закрепленного за одним из представителей киевской роты “Беркута”.

Кроме того, как сообщил прокурор Роман Псюк, этот автомат в разрезанном виде был найден в августе 2015 года вместе с другим оружием в водоеме в Голосеевском районе Киева.

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Следующее заседание по делу по обвинению экс-«беркутовцев» в расстреле людей на Майдане начнется в 11.30 26 января.

Как сообщал УНИАН, Генеральная прокуратура Украины в 2014 году передала в суд уголовное производство в отношении экс-«беркутовцев» Сергея Зинченко и Павла Аброськина по подозрению в убийстве 39 активистов Майдана.

10 февраля 2016 года в ГПУ заявили о завершении расследования и направили в суд уголовное производство в отношении еще троих экс-«беркутовцев» Александра Маринченко, Сергея Тамтуры и Олега Янишевского. По данным прокуратуры, этим лицам инкриминируется совершение теракта, превышение служебных обязанностей, умышленное убийство, покушение на убийство, препятствование проведению мирных митингов и собраний, похищение и сокрытие оружия после совершения преступления. Уголовные производства в отношении всех подозреваемых бывших бойцов «Беркута» объединены в одно.