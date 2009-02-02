Иностранные инвесторы понемногу бегут из Украины

Иностранные инвесторы начинают оставлять Украину, и причиной этого является не только экономический кризис, но и крайне высокий уровень коррумпированности украинских чиновников.

Как передает “Немецкая волна”, с начала финансового кризиса только израильские компании потеряли на украинском рынке около полумиллиарда долларов. Это заставило многих из них отказаться от деятельности в Украине.

В частности, о таком решении объявил Ханан МОР, владелец одноименной группы инвестиционных компаний, назвав основной причиной своего ухода тотальную коррупцию украинской властной системы. «Кризис не ударил по нашей деятельности в Украине так, как это сделала тамошняя коррупция. Поэтому мы прекращаем все деловые инициативы в этой стране», - сказал Х.МОР в интервью газете «Calcalist» и призвал всех западных инвесторов следовать его примеру.

Независимые экономические обозреватели отмечают, что пока рост украинской экономики приносил высокие дивиденды, зарубежные инвесторы закрывали глаза на коррумпированность местных чиновников разных уровней. Сегодня же в условиях кризиса капиталовкладчики ищут максимальной прозрачности инвестиционных схем, сомневаясь в том, что украинская власть сможет это обеспечить.