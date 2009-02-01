Фирташ говорит, что не боится Тимошенко

Совладелец компании "РосУкрЭнерго" Дмитрий Фирташ заявил, что не боится премьера Юлии Тимошенко и их противостояние не имеет личных причин.

"Это (противостояние) не мое личное с Тимошенко. Я не боюсь Тимошенко, мне нечего воевать с премьер-министром. Я с ней ничего личного не имею и иметь не собираюсь. У нас простая ситуация - меня волнует то, что происходит в моей стране", - сказал Фирташ в прямом эфире украинского телеканала "Интер".

"Правительство - это менеджмент, который нанят нами, людьми, и государством всем на работу. Этот менеджмент полностью провалил всю работу и проваливает ее дальше, и пытается рассказывать, что все хорошо. У нас не все хорошо, поэтому я это и говорю", - цитирует его РИА “Новости”.

Он считает, что правительство Тимошенко либо слишком оптимистично смотрит на происходящие процессы, либо вводит общество в заблуждение.